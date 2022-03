Tranformation des produits aquatiques destinés à l'exportation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au premier trimestre de cette année, les exportations de produits agrico-sylvicoles et aquatiques sont estimées à 22,6 milliards de dollars, en hausse de 6,3% sur un an, a annoncé le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Ces résultats ont dépassé l’objectif fixé de 2,1 milliards de dollars du secteur agricole.

Les exportations de ces produits ont rapporté au pays 12,8 milliards de dollars, en hausse de 15,3%, et les importations sont estimées à 9,8 milliards de dollars, en baisse de 3,5%. Ainsi, la balance commerciale a été excédentaire d’environ 3 milliards de dollars, soit 3,1 fois plus qu’à la même période de l’an dernier.

Rien qu’en mars, la valeur d’exportation de ces produits a atteint plus de 4,7 milliards de dollars, en hausse de 6% sur un an et de 47,1% sur un mois.

En trois mois, les produits agricoles principaux ont rapporté près de 5,5 milliards de dollars (+12,8%) ; les produits sylvicoles principaux, 4,3 milliards (+4,4%) ; les produits aquatiques, 2,4 milliards (+38,7%), et les produits d’élevage, 75,6 millions de dollars (-22,4%).

Des produits en bambou et rotin pour l'exportation dans le district de Phu Xuyen, à Hanoi. Photo: VNA

Au premier trimestre, de nombreux produits ont connu une forte hausse par rapport à la même période de l’an dernier notamment le caoutchouc, le thé, le riz, le poivre, le manioc et ses produits dérivés, de pangasius, de crevettes, de bois et articles dérivés. En particulier, le café a connu un bond de 50% pour atteint 1,2 milliard de dollars.

Avec 40,3%, l’Asie a représenté le plus grand part des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam, suivie de l’Amérique, 29,5%, l’Europe, 13,1%, l’Océanie et l’Afrique.

Quant aux pays, les Etats-Unis étaient toujours le premier marché de ces produits vietnamiens avec un chiffre d’affaires à l’exportation de près de 3,5 milliards de dollars, soit 27,1% de part de marché. La Chine a occupé la deuxième place avec plus de 2,1 milliards de dollars, et le Japon, la troisième, avec environ 872 millions de dollars.

Pour promouvoir les exportations, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural continue de favoriser l'ouverture des marchés agricoles avec d’autres pays, de mettre à jour des informations et des réglementations du marché chinois. Il élaborera également un projet visant à promouvoir les exportations de ces produits vers l’Union européenne, les Etats-Unis, la Chine et le Japon. -VNA