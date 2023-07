A ce jour, sept pays membres de l'UE dont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, la Suède et la Finlande, bénéficient d'un visa d'entrée gratuit au Vietnam. Photo: VietnamPlus



Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham Vietnam) a annoncé le 17 juillet sa proposition d'inclure tous les États membres de l'UE dans la liste des pays exemptés de visa touristique pour le Vietnam.

Plus précisément, EuroCham Vietnam s'attend à ce que le gouvernement vietnamien élargisse la liste des pays exemptés de visa touristique à 27 pays membres de l'UE.

A ce jour, sept pays membres de l'UE dont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, la Suède et la Finlande, bénéficient d'un visa d'entrée gratuit au Vietnam. Dans le but de promouvoir les opportunités commerciales et d'investissement, EuroCham Vietnam estime que l'élargissement de la liste des pays exemptés de visa pour tous les 27 pays membres de l'UE joue un rôle très important.

Selon Gabor Fluit, président d'EuroCham Vietnam, cette proposition entraînera l'arrivée d'un grand nombre de touristes du marché de l'UE, qui compte plus de 500 millions d'habitants. En supprimant les barrières pour les visiteurs internationaux - ceux qui ont un fort pouvoir d'achat lorsqu'ils viennent visiter le Vietnam, EuroCham et le Vietnam ouvriront certainement de superbes opportunités pour le secteur touristique.

Le dernier rapport de l'outil d'analyse des données touristiques, Google Destination Insights, a montré que le Vietnam figurait dans le top 7 des destinations les plus recherchées. Le Vietnam se maintient également parmi les 5 principales destinations d'investissement pour plus d'un tiers des entreprises, ce qui confirme davantage l'attrait durable du Vietnam. -VNA