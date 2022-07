Hanoï (VNA) - «Tout pouvoir appartient au peuple». Telle est l’une des valeurs fondamentales de l'État de droit. La souveraineté populaire est donc de plus en plus valorisée et renforcée dans le processus d’édification d’un État de droit socialiste au Vietnam.

Le président de la République, Nguyên Xuân Phuc. Photo: qdnd.vn



Le peuple est la seule source du pouvoir. La prise de conscience du Parti communiste vietnamien sur le droit souverain du peuple a été clairement manifestée dans l’élaboration de la “Stratégie nationale pour l’édification et le perfectionnement d’un État de droit socialiste au Vietnam pour 2030 avec une vision à l’horizon de 2045”.

Lors de ses récents congrès nationaux, le Parti communiste vietnamien a souligné l’importance de la souveraineté du peuple dans un État de droit socialiste. Le pouvoir d'État est offert et contrôlé par le peuple.

Plus précisément, les documents du 10e et du 11e Congrès du Parti ont clarifié la nécessité d’édifier un État de droit socialiste au Vietnam. Le 12e Congrès rappelle encore la mission de créer un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple dans la nouvelle période. Dans cet État, tout pouvoir appartient au peuple. Lors de son 13e Congrès national, le Parti communiste vietnamien envisage de créer un État de droit socialiste transparent, puissant et simplifié qui fonctionnera efficacement au service du peuple et du développement du pays sur la période 2021-2030.

Cet objectif a, à plusieurs reprises, été réaffirmé par le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, également chef de la Direction nationale chargée de la “Stratégie pour l’édification et le perfectionnement de l’État de droit socialiste au Vietnam” lors de ses réunions avec les organes concernés sur ce projet.

“Le document du 13e Congrès affirme que l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, dirigé par le Parti communiste vietnamien est une mission cruciale pour tout le système politique. Cette stratégie correspond aux tendances actuelles de développement, répond aux exigences pratiques et se conforme à l'objectif fixé par le parti tout au long du processus de la révolution vietnamienne. Il s’agit d’édifier un pays prospère et puissant où le peuple peut vivre dans le bonheur”, a-t-il indiqué.

Au Vietnam, la souveraineté du peuple est garantie dans les faits. La Constitution de 2013 stipule que le pouvoir d’État appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants. Elle prévoit également qu’au Vietnam, les droits de l'homme et les droits civils dans les domaines politique, économique, culturel et social sont reconnus, respectés, protégés et garantis conformément à la Constitution et à la loi».

«Le point clé déterminant le succès ou l'échec de l'État de droit est le niveau de participation du peuple dans les aspects de la vie du pays et dans la prise de décision. Par conséquent, la percée la plus importante de l’État de droit socialiste est de valoriser les ressources humaines au service du développement du pays. Notre objectif est de faire du Vietnam un pays autonome et prospère en 2045», a déclaré le président Nguyên Xuân Phuc.

Si la Constitution de 2013 réaffirme le rôle de direction du Parti communiste vietnamien vis-à-vis de l’État de droit socialiste, elle souligne également que le Parti doit «servir le peuple, se soumettre à sa supervision et être responsable devant le peuple pour les décisions qu'il prend».

La promotion de la souveraineté du peuple et de son rôle dans le processus d’édification et de perfectionnement de l’État de droit socialiste au Vietnam se poursuivra dans les temps à venir. - VOV/VNA