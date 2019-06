Des essais cliniques de robot dans les chambres des malades effectués à l’hôpital pour enfants de Hai Phong. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – Des essais cliniques de robot dans les chambres des malades ont été effectués le 20 juin à l’hôpital pour enfants de Hai Phong, ville du même nom (Nord).

Ces essais, qui ont été organisés par l’hôpital pour enfants de l’Université nationale de Séoul (République de Corée) et la compagnie sud-coréenne FutureRobot. Co, visait à améliorer progressivement l'application robotique dans la formation, le traitement médical à distance, apporter une haute efficacité dans le traitement, les soins aux patients.

Les simulations cliniques de robots à l'hôpital pour enfants de Hai Phong contribueront de manière significative à l'application de technologies de pointe et modernes dans les soins et les traitements pour les patients.

Dans un proche avenir, les médecins de l'hôpital pour enfants de Hai Phong pourront consulter des professionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, directement dans les chambres des malades, dans la salle d'opération, avec les spécialistes de l'hôpital pour enfants de l’Université nationale de Séoul.

Ce modèle s'applique également pour la connexion des hôpitaux du pays, contribuant ainsi à améliorer la qualité des examens et des traitements pour les enfants, non seulement dans la ville de Hai Phong mais aussi à travers le pays.

Le gouvernement sud-coréen a mené de nombreuses activités pour soutenir le développement du secteur de la santé de Hai Phong. Le soutien de l'hôpital pour enfants de l'Université nationale de Séoul et la compagnie FutureRobot. Co aidera l’hôpital pour enfants de Hai Phong à intégrer les avancées technologiques au traitement. C’est également la première étape pour le secteur municipal de la santé qui applique la robotique ainsi que l’intelligence artificielle dans les traitements et la gestion médicaux, a déclaré Pham Thu Xanh, directeur du Service municipal de la santé.

Après des essais des robots à l'hôpital pour enfants de Hai Phong, l'équipe de chercheurs sud-coréens perfectionnera ce robot et en fera don à l'hôpital pour enfants de Hai Phong. -VNA