Le pèlerinage de La Vang 2019. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) – Le pèlerinage de La Vang 2019 a eu lieu les 14 et 15 août dans la commune de Hai Phu, district de Hai Lang, province centrale de Quang Tri.

Cette année, environ 80.000 fidèles catholiques et visiteurs dans et hors du pays ont participé à cet évènement annuel. Ils ont eu l’occasion d’assister à de nombreuses cérémonies et activités connexes.

Pour garantir la sécurité des participants, la province de Quang Tri a déployé des forces compétentes pour assurer la fluidité du trafic, la sécurité et l’ordre au centre de pèlerinage et aux alentours.

Plus de 1.500 catholiques ont été également mobilisés pour garantir la sécurité et l'ordre social, l’hygiène environnementale.

A cette occasion, les dirigeants locaux ont rendu visite au centre du pèlerinage de La Vang, et offert des cadeaux au président du Conseil épiscopal du Vietnam, Nguyen Chi Linh, également archevêque de Hue. -VNA