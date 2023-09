Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, au cours des neuf premiers mois du pays, environ 48 900 entreprises ont repris leurs activités, en baisse de 3,2% par rapport à la même période de 2022, portant ainsi le nombre total d'entreprises nouvellement créées et ayant repris leurs activités en 9 mois à 165 200 entreprises, en hausse de 1,2% sur un an.

En moyenne, chaque mois, 18 400 nouvelles entreprises ont été créées et remises en activité. Le fonds prescrit moyen d'une entreprise nouvellement créée en 9 mois a atteint 9,3 milliards de dongs, en baisse de 17,2% en variation annuelle.

Selon une enquête sur les tendances commerciales des entreprises de l'industrie manufacturière et de fabrication au troisième trimestre, 30,1% des entreprises les ont évalués mieux qu'au deuxième trimestre 2023 ; 37,5% des entreprises ont estimé que la situation de la production et des affaires était stable et 32,4% des entreprises ont déclaré être confrontées à des difficultés.

La situation des entreprises dépend essentiellement des perspectives de leur production lors des derniers mois de l'année.

Selon Mme Nguyen Thi Huong, cheffe de l'Office général des statistiques, la situation de la production industrielle au quatrième trimestre devrait être meilleure qu'au troisième trimestre en termes de volume de production, de commandes et de commandes à l'exportation. Les activités de production industrielle dans les mois restants de l'année continuent de s'améliorer par rapport aux neuf premiers mois de l'année.

Pour soutenir la production industrielle, elle a aussi proposé certaines solutions clés comme la stabilité des prix de l’électricité, de l’eau et des carburants pour limiter les coûts de production, la réduction des taux d’intérêt des prêts, le soutien des entreprises lors du processus de préparation des documents pour la demande de prêts... -VNA