Lors de la conférence de presse le 18 mars. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 18 mars à midi, le Comité d'organisation des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) a tenu une conférence de presse sur la deuxième réunion des chefs des délégations aux SEA Games 31.



Le Thi Hoang Yen, vice-directrice générale de l’Administration des sports du Vietnam, a annoncé que lors de cette réunion, les chefs des délégations avaient été informés des préparatifs de cet événement sportif régional.



Jusqu'à présent, les conditions de base en matière d’infrastructures sont garanties, a-t-elle affirmé, ajoutant que le 19 mars, des délégations sportives d'autres pays visiteraient des lieux de compétition à Hanoï, Bac Ninh et Quang Ninh.



La cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 aura lieu le 12 mai au stade national My Dinh à Hanoï. La cérémonie de clôture est prévue le 23 mai.



A ce jour, environ 7.000 athlètes se sont inscrits pour assister aux Jeux et le 30 mars est la date limite pour inscrire les noms des sportifs, a indiqué Le Thi Hoang Yen.



Selon le Comité d’organisation, environ 3.000 journalistes et reporters vietnamiens et étrangers couvriront les SEA Games 31.-VNA