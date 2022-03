Des citoyens vietnamiens sur le vol de Bucarest en Roumanie à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères se coordonne activement avec les ministères, secteurs et agences concernés, et Bamboo Airways pour se préparer au vol du 9 mars, numéroté QH9066, qui devrait transporter environ 270 citoyens au départ de Varsovie (Pologne) et atterrir à l'aéroport international de Noi Bai le matin du 10 mars.

Au 7 mars à 18 heures, les représentations vietnamiennes ont accueilli environ 3.500 Vietnamiens évacués des zones de guerre en Ukraine, dont plus de 2.200 personnes en Pologne ; environ 830 personnes en Roumanie ; 310 personnes en Hongrie ; une centaine en Slovaquie.

Au cours de ces derniers jours, le Parti et l'État ont prêté une grande attention et ordonné aux ministères et secteurs pour mener d'urgence le travail de protection des citoyens dans les zones de guerre en Ukraine.



A 11h30 du 8 mars, le vol VN88 de Vietnam Airlines, qui a amené 287 citoyens, dont 14 enfants de moins de 2 ans et certains citoyens ayant des maladies sous-jacentes de Bucarest (Roumanie), a atterri en toute sécurité à l’aéroport international de Noi Bai à Hanoï.



Il s'agit d'un vol d'évacuation humanitaire gratuit pour rapatrier les Vietnamiens en Ukraine, démontrant une grande attention du Parti et de l'État à la protection des citoyens. L’ambassade du Vietnam en Roumanie a activement travaillé avec les autorités compétentes de pays pour proposer de créer des conditions favorables et d’informer les citoyens vietnamiens des procédures pour retour au Vietnam. Les citoyens qui se sont inscrits pour rentrer chez eux sont des évacués d'Ukraine vers la Roumanie via la Moldavie. L'ambassade a directement accueilli les citoyens se déplaçant de Moldavie à Bucarest et à l'aéroport.

Auparavant, le 7 mars, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son avait eu une conversation téléphonique avec son homologue roumain pour demander à la Roumanie une aide humanitaire, un hébergement et des soins médicaux pour les citoyens vietnamiens et leurs familles et aussi une aide continue des familles vietnamiennes venant de l'Ukraine à la Roumanie dans un proche avenir. -VNA