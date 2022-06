Hanoï (VNA) - Pour son 65e anniversaire, la maison d'édition Kim Dông vient de rendre public 65 nouvelles œuvres dont la première bande dessinée (BD) sur le football vietnamien Son Goal, prévue pour juillet.L'ensemble des 65 publications spéciales comprend des œuvres typiques dans divers domaines tels que la littérature, l'art, l'histoire, la science…sous forme de manuels, de livres d'images, de livres d'art. Ce sont des œuvres exceptionnelles d'auteurs nationaux et étrangers avec par exemple ; Son Goal, 65 truyên ngan hay danh cho thiêu nhi (les 65 superbes nouvelles pour enfants), Lich su Viêt Nam bang tranh (L’histoire du Vietnam en image), Kê chuyên nhung dong sông Viêt Nam (Raconter des histoires de rivières vietnamiennes), Nhung bai diên van thay dôi thê gioi tu nam 1945 dên nay (Les discours qui ont changé le monde depuis 1945) …"La maison d'édition Kim Dông a réalisé les rêves des enfants au cours des 65 dernières années. Les œuvres vietnamiennes n'ont jamais été aussi belles, elles excellent en termes de contenu et de qualité des dessins", a déclaré l’écrivain Nguyên Quang Thiêu.Première BD sur le football vietnamienL'auteur d'Son Goal est japonais mais les personnages sont vietnamiens et l’histoire se déroule au Vietnam. Les partenaires japonais ont choisi le football comme sujet de leur nouvelle BD, un sport très apprécié dans le monde, et notamment au Vietnam.

La couverture de BD Son Goal. Photo : TP/CVN

Le mangaka japonais Baba Tamio raconte l’histoire d'un garçon nommé Son dont le père est brésilien et la mère vietnamienne. Sa famille a déménagé au Vietnam lorsque son père a trouvé un emploi dans le pays. Au Vietnam, Son s'est lié d'amitié avec un groupe d'adolescents et a aidé leur équipe de football à se renforcer. Bien que Son ne parle pas couramment le vietnamien, ils ont tissé des liens forts grâce à leur passion commune qu’est le football."En achetant les droits d'auteur, il nous reste à travailler sur la traduction, et la distribution. Pour la série Son Goal, nous avons proposé des idées pour modifier le scénario et l'adapter au contexte vietnamien", a déclaré Dang Cao Cuong, chef de la rédaction des BD de la maison d’édition de Kim Dông.Outre les paysages célèbres de la ville de Dà Nang comme le pont du Dragon ou la plage de My Khê, l'auteur a également amené les personnages dans de nombreux autres endroits du pays : le marché de Bên Thanh à Hô Chi Minh-Ville ou le lac de Hoàn Kiêm (l’épée restituée) à Hanoï.À la recherche de nouveaux auteurs"Je pense que les BDs jouent un rôle très important dans l'éducation des enfants. Elles permettent d’aborder des problématiques concrètes que rencontrent les enfants dans leur vie de tous les jours. Les œuvres éducatives guident les enfants d'une manière ludique, adaptée à leur physiologie", a analysé l'écrivain Nguyên Quang Thiêu.En effet, l'Association des écrivains du Vietnam a lancé une campagne pour dénicher de nouveaux auteurs de littérature enfantine. Une nouvelle génération talentueuse d'écrivains pour enfants en a émergé. Pour combler le vide du marché vietnamien de la BD, chaque éditeur doit travailler sur des idées neuves pour produire des mangas populaires comme les mangas Doraemon et Detective Conan, très appréciés par les enfants vietnamiens."C'est le grand désir de la Maison d’édition de Kim Dông. Le folklore vietnamien est extrêmement riche. On peut l'adapter à la bande dessinée. Cependant, pour ce faire, il faut non seulement des artistes talentueux, mais aussi de bons scénaristes – c’est un travail similaire à l’adaptation d’un livre au cinéma", a déclaré Vu Thi Quynh Liên, directrice adjointe et rédactrice en chef de la Maison de l’édition de Kim Dông. -CVN/VNA