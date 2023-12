Mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – En 2023, le Comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh a accueilli plus de 2,2 millions de Vietnamiens et étrangers venus pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, aux soldats morts pour la Patrie, ainsi que pour visiter le complexe des monuments historiques et culturels de Ba Dinh et le site historique K9.Il s'agit d'informations données lors de la conférence-bilan de 2023 et de lancement des tâches en 2024 du Comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh, laquelle a eu lieu le 27 décembre à Hanoï.En 2023, le Comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi Minh a accueilli et servi 13 délégations de chefs d'État et 96 délégations de dirigeants de haut niveau de différents pays venues pour rendre hommage au grand leader vietnamien et aux soldats morts pour la Patrie.Concernant les tâches en 2024, le Comité de gestion du mausolée du Président Hô Chi est déterminé à bien remplir la tâche de présenter au Parti, à l'État, au Premier ministre, à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense des conseils sur la mission de conserver à long terme et en toute sécurité la dépouille embaumée du grand leader. Il œuvrera en outre pour parachever dans les délais prévus le dossier d’une ordonnance sur la gestion et la défense de la zone du mausolée du Président Hô Chi Minh.-VNA