Hanoï (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a affirmé les empreintes diplomatiques significatives du Vietnam en 2023 au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies.Ces réalisations ont contribué à améliorer l'image et la position du Vietnam aux yeux des amis internationaux, a-t-il déclaré lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Le Vietnam a continué de jouer un rôle actif au sein de l'ASEAN, au sein du Groupe des 77 pays en développement (G77), du Groupe des amis de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Tous ces partenariats ont créé une position solide du Vietnam aux Nations Unies, a indiqué l’ambassadeur.Dans le contexte d’évolutions complexes de la situation internationale, le Vietnam a toujours affirmé son rôle en tant que membre responsable et participé efficacement au travail commun des Nations Unies , en promouvant le soutien à la paix et au développement, le respect du droit international, du multilatéralisme et de la Charte des Nations Unies notamment, et ce sur tous les piliers, de la paix et de la sécurité au développement et à la protection des droits de l'homme, a souligné le diplomate.Selon l'ambassadeur Dang Hoang Giang, un point culminant de la diplomatie vietnamienne en 2023 a été d'assumer avec succès le poste de vice-président de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (septembre 2022 - septembre 2023). En outre, le Vietnam a continué d'apporter de nombreuses contributions significatives en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025, de la Commission du droit international (2023-2027), du Conseil exécutif de l'UNESCO (2021-2025), du Comité intergouvernemental de la Convention du patrimoine immatériel (2022-2026)... En assumant ces postes, le Vietnam a contribué efficacement au travail commun de l’ONU sur les trois piliers que sont la paix et la sécurité, le développement, les droits de l’homme.En ce qui concerne la paix et la sécurité, le Vietnam a promu activement les efforts communs visant à renforcer le rôle de l'ONU, à construire un système de gouvernance mondiale basé sur la primauté du droit, le respect de la Charte des Nations Unies et des normes largement reconnues au niveau international. Le Vietnam a constamment appelé à consolider la confiance, à renforcer la solidarité et la responsabilité internationales, à promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle pour résoudre pacifiquement tous les différends. Le Vietnam a contribué de manière proactive aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.En ce qui concerne le développement, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné que le Vietnam avait continué de démontrer son ferme engagement envers l'Agenda 2030 de développement durable. Actuellement, il met en œuvre activement le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), s’efforçant d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2050.En 2023, le Vietnam a continué de coopérer activement avec les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, en défendant le rapport national dans le cadre du mécanisme d'examen périodique universel (EPU) et les rapports sur la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux droits de l'homme dont le Vietnam est membre.Le pays a continué à affirmer son ferme engagement en faveur du multilatéralisme, dans lequel les Nations Unies jouent un rôle central. Il a également promu le respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, notamment le respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que le dialogue et le règlement des différends par des mesures pacifiques, a indiqué le diplomate.Pour 2024, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné la détermination du Vietnam à maintenir une politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d’intégration internationale de manière proactive, approfondie et efficace. Le pays continuera de mettre en œuvre sérieusement les engagements internationaux ainsi que de promouvoir son rôle en tant que membre de mécanismes importants des Nations Unies, a-t-il déclaré.Les réalisations déjà obtenues sont la base permettant au Vietnam de renforcer son rôle, sa position et son image en tant que pays épris de paix, membre responsable, participant de manière proactive et active et contribuant plus efficacement au travail commun des Nations Unies pour résoudre les défis mondiaux, selon Dang Hoang Giang. -VNA