Le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé le 30 novembre (heure locale) à Dubaï pour commencer leur voyage d'affaires afin d'assister au Sommet mondial de l'action pour le climat dans le cadre de la COP28 et aux activités bilatérales aux Émirats arabes unis.

À l'invitation des gouvernements des Émirats arabes unis et de la Turquie, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh participe à la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) aux Émirats arabes unis et a effectué une visite officielle en Turquie, du 29 novembre au 3 décembre.

Une conférence nationale a débuté lundi matin 4 décembre en présentiel et en ligne dans le but d’étudier et de vulgariser les contenus de la Résolution du 8e Plénum du Parti communiste du Vietnam (13e mandat).