Photo : oto.com.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh vient de donner son avis sur l'élaboration d'une feuille de route pour appliquer le règlement technique d'émission de niveau 4 (équivalent à Euro 4) pour les motos et les moyens motorisés produits, importés ou assemblés au Vietnam.

Il a demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement d'assumer la responsabilité principale de travailler avec les ministères des Transports, et de l'Industrie et du Commerce et les organes concernés pour assurer la conformité avec la Loi sur la protection de l'environnement 2020.

Le Vietnam est un pays typique de la région et du monde utilisant des motos et des moyens motorisés qui représente 95% du nombre total de véhicules à moteur.

Outre leurs avantages, ces moyens constituent la principale source de substances toxiques qui causent la pollution de l'air, en particulier dans les grandes villes où il y a une forte densité de véhicules participant à la circulation.

Face à cette situation, il est très nécessaire d'élaborer une feuille de route pour appliquer les émissions de niveau 4 pour ces moyens au Vietnam.

A partir de l’an 2017, les normes d'émission au niveau 3 ont été appliquées pour les nouveaux motocycles à deux roues fabriqués, assemblés et importés au Vietnam .- VNA