Hanoï (VNA) - La délégation sportive du Vietnam a établi un nouveau record pour le nombre de médailles d'or qu'une équipe sportive peut remporter lors des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games). Un nombre impressionnant des médailles d'or obtenues lors des SEA Games 31 a montré de grands progrès dans leur qualification professionnelle des sportifs vietnamiens.

La délégation vietnamienne a décroché 205 médailles d’or, occupant la première place du classement par nation, dépassant le record obtenu par l’Indonésie lors des SEA Games de 1997 à Jakarta (194 médailles d’or).

Les deux sports de base comme athlétisme et natation ont rapporté un total de 33 médailles d'or, représentant près de 20% du nombre total de médailles d'or remportées par la délégation sportive du Vietnam aux SEA Games 31, montrant de grands efforts des sportifs dans les compétitions.

Nguyên Thi Oanh établit le record dans le steeple pour femmes. Photo: VNA



L’équipe nationale de l’athlétisme a gagné 22 médailles d’or, tout en établissant deux records dans le steeple pour femmes et le lancer du javelot pour femmes.

Les nageurs vietnamiens ont également décroché 11 médailles d’or. Nguyên Huy Hoang, originaire de la province de Quang Binh, est l'un des sportifs qui a remporté le plus de médailles d'or aux SEA Games 31 avec 5 médailles d'or et établi un nouveau record au 400 m nage libre masculin.

Les nageurs vietnamiens ont gagné deux tickets pour le Championnat du monde 2022 (400 m nage libre, 1.500 m hommes).

La boxeuse Nguyên Thi Tâm (maillot bleu). Photo: VNA



Une série de sports olympiques ont également acquis de nombreuses réalisations impressionnantes par la délégation sportive vietnamienne aux SEA Games 31 (tir – 7 d’or, gymnastique – 5 d’or, haltérophilie – 3 d’or et 6 nouveaux records, lutte – 17 d’or).

À l'exception de l'athlétisme et de la natation, le nombre de médailles d'or des sports olympiques représente plus de 30% du nombre total de médailles d'or remportées par la délégation sportive du Vietnam aux SEA Games 31, affirmant sa force dans de nombreux épreuves des sports olympiques du Vietnam.

Lors des SEA Games 31, de nombreux sportifs des épreuves comme l’escrime, de la gymnastique, de l’haltérophilie, de la boxe, du tir, d’aviron, du cyclisme, du tennis… ont aussi obtenu des réalisations impressionnantes pour affirmer leur position de No 1 en Asie du Sud-Est. Les expériences et la bravoure dans les compétitions de nombreux athlètes ont grandement soutenu les jeunes pour conquérir de nouveaux sommets dans l'avenir.

Nguyen Huy Hoang a remporté l'or au 200 m papillon masculin avec un record de 1'58"81. Photo : VNA



Au tennis de table, Nguyen Duc Tuan est devenu le centre d'attention lorsqu'il a remporté la médaille d'or en simple masculin pour le tennis de table du Vietnam après 19 ans d'attente. La médaille d'or a progressivement enflammé l'espoir pour cette épreuve du Vietnam après de nombreuses années à être dépassé par les joueurs singapouriens.

Avec des expériences tirées lors des SEA Games, le sport vietnamien a besoin d'un calcul plus minutieux pour atteindre l'objectif : obtenir des acquis lors des plus grandes arènes. En particulier, il faut continuer les investissements pour améliorer le niveau des sportifs, notamment dans les épreuves olympiques comme taekwondo, boxe, lutte) et de l’ASIAD comme wushu, karaté, kurash, judo. -VNA