Hanoï (VNA) - Le 8 août 2022 marque le 55e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN). Cette dernière est actuellement une Communauté, une grande économie, avec des coopérations de plus en plus développée dans la sécurité-politique et la culture-société. Le Vietnam est toujours fier d'être un membre responsable et actif avec des contributions importantes à l'ASEAN telle qu'elle est aujourd'hui.

Cérémonie de lever du drapeau de l'ASEAN à Hanoï à l'occasion du 53e anniversaire de la fondation de l'ASEAN (8 août 1967 - 2020) et du 25e anniversaire de l'adhésion officielle du Vietnam à cette organisation (28 juillet 1995 - 2020). Photo: VNA

Le Vietnam a officiellement rejoint l'ASEAN le 28 juillet 1995. Adhérer à l'ASEAN est une décision stratégique du Parti et de l'État vietnamiens, contribuant à créer une nouvelle situation de développement pour le pays, à consolider un environnement paisible et stable, et à tirer profit des ressources extérieures pour le développement et rehausser le statut du pays.



Adhérer à l'ASEAN avec la devise "activement, proactivement et responsablement", au cours des 27 dernières années, le Vietnam a apporté de nombreuses contributions à une ASEAN unifiée, solidaire, pacifique, stable et développée, ayant une voix dans la région et la reconnaissance des grands pays.

Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN lors de la réunion d'admission du Vietnam pour qu’il devienne le septième membre officiel de l'ASEAN, le 28 juillet 1995, à Brunei. Photo: VNA

Plus précisément, après l’adhésion à l’ASEAN, le Vietnam a résolu de nombreux obstacles pour promouvoir activement l’admission par l'ASEAN du Laos, du Myanmar (en 1997) et du Cambodge (en 1999). Parallèlement à cela, au cours des 27 dernières années, le Vietnam a joué un rôle clé dans la définition des objectifs, des orientations de développement et la formulation des décisions majeures au sein de l'ASEAN.



L'une des contributions du Vietnam à l'ASEAN est l'organisation et l'accueil réussis d'importantes activités et conférences de l'ASEAN, avec plusieurs initiatives pendant les années de présidence vietnamienne de l’ASEAN, contribuant à renforcer la solidarité et l'unité au sein de l'ASEAN et à rehausser le prestige de l'Association.



En 2020, le Vietnam a assumé pour la 3e fois la présidence tournante de l’ASEAN. C’était une période difficile en raison de grands défis causés par le COVID-19. Cependant, Le Vietnam a été proactif, actif et responsable et a persévéré dans les principes de l'ASEAN, travaillant avec les autres pays membres pour que l'ASEAN surmonte les difficultés, s’adapte au nouveau contexte et maintienne son élan de coopération et de connectivité, affirmant son rôle central et renforçant sa position. De nombreuses initiatives importantes en 2020 sont devenues des atouts communs de l'ASEAN, telles que le Fonds de réponse au COVID-19 de l'ASEAN, les réserves de fournitures médicales d'urgence de l'ASEAN, le cadre de rétablissement global de l'ASEAN, etc.



En 2022, le Vietnam poursuit ses contributions et travaille avec les autres pays membres pour surmonter les défis, maintenir la solidarité, poursuivre l’édification de la Communauté et promouvoir les liens régionaux, répondre efficacement aux défis émergents, consolider le rôle central, la position et la voix de l'ASEAN sur la scène internationale. Plus précisément, après l’adhésion à l’ASEAN, le Vietnam a résolu de nombreux obstacles pour promouvoir activement l’admission par l'ASEAN du Laos, du Myanmar (en 1997) et du Cambodge (en 1999). Parallèlement à cela, au cours des 27 dernières années, le Vietnam a joué un rôle clé dans la définition des objectifs, des orientations de développement et la formulation des décisions majeures au sein de l'ASEAN.L'une des contributions du Vietnam à l'ASEAN est l'organisation et l'accueil réussis d'importantes activités et conférences de l'ASEAN, avec plusieurs initiatives pendant les années de présidence vietnamienne de l’ASEAN, contribuant à renforcer la solidarité et l'unité au sein de l'ASEAN et à rehausser le prestige de l'Association.En 2020, le Vietnam a assumé pour la 3e fois la présidence tournante de l’ASEAN. C’était une période difficile en raison de grands défis causés par le COVID-19. Cependant, Le Vietnam a été proactif, actif et responsable et a persévéré dans les principes de l'ASEAN, travaillant avec les autres pays membres pour que l'ASEAN surmonte les difficultés, s’adapte au nouveau contexte et maintienne son élan de coopération et de connectivité, affirmant son rôle central et renforçant sa position. De nombreuses initiatives importantes en 2020 sont devenues des atouts communs de l'ASEAN, telles que le Fonds de réponse au COVID-19 de l'ASEAN, les réserves de fournitures médicales d'urgence de l'ASEAN, le cadre de rétablissement global de l'ASEAN, etc.En 2022, le Vietnam poursuit ses contributions et travaille avec les autres pays membres pour surmonter les défis, maintenir la solidarité, poursuivre l’édification de la Communauté et promouvoir les liens régionaux, répondre efficacement aux défis émergents, consolider le rôle central, la position et la voix de l'ASEAN sur la scène internationale.