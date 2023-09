Photo : baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé la décision No 1117/QD-TTg approuvant un programme visant à édifier un modèle de ressources pédagogiques ouvertes dans l'enseignement supérieur.



L’objectif commun est d'édifier un modèle de développement, de partage, d’exploitation et d’utilisation des ressources pédagogiques ouvertes dans l’enseignement supérieur, contribuant à améliorer la qualité et l’efficacité des activités de recherche, d’enseignement et d’apprentissage.



Le programme s'efforce, au cours de la période 2023 - 2026, d’édifier et d'exploiter un portail d'accès aux ressources pédagogiques ouvertes dans l'enseignement supérieur en tant qu’une adresse fiable pour chercher de matériels d'apprentissage, d'enseignement et de recherche pour les apprenants, les cadres et les enseignants des établissements d'enseignement supérieur et ceux qui en ont besoin.



Le programme prévoit également de compléter et de perfectionner le système de documents juridiques réglementant l’édification, l'exploitation et l'utilisation des ressources pédagogiques ouvertes.

Plus précisément : élaborer et promulguer des réglementations gouvernementales sur la création, la publication, la connexion, le partage, l'exploitation et l'utilisation des ressources pédagogiques ouvertes dans l'enseignement supérieur ; réglementer les régimes et les politiques pour encourager les établissements d'enseignement supérieur, les enseignants et les scientifiques à contribuer, partager, exploiter et utiliser les ressources pédagogiques ouvertes dans l'enseignement supérieur ; élaborer et promulguer des réglementations sur les critères et les normes relatives à l’édification, au développement, à la connexion, au partage, à l'exploitation et à l'utilisation des ressources pédagogiques ouvertes dans l'enseignement supérieur.

Il faut sensibiliser le rôle et l’importance de l’édification, du fonctionnement et de l’exploitation du modèle de ressources pédagogiques ouvertes dans l’enseignement supérieur ; renforcer la communication sur le rôle et l'importance du modèle de ressources pédagogiques ouvertes dans l'enseignement supérieur pour améliorer la qualité et l'efficacité des activités de recherche, d'enseignement et d'apprentissage ; et organiser des séminaires et des formations à destination des cadres, des enseignants, des apprenants..., toujours selon le programme. -VNA