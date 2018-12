Ho Chi Minh-Ville, 19 décembre (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le consulat général de Chine à Hô Chi Minh-Ville, a organisé mercredi soir, 19 décembre, une soirée d’échange d’amitié Vietnam-Chine 2018 en vue de resserrer les relations d’amitié entre les habitants de la mégaplole et de Chine.

Un numéro artistique à la soirée d'échange d'amitié. Photo : VNA

Dans son disocurs, le président de l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville a souligné que le Vietnam et la Chine sont des deux pays voisins ayant une amitié traditionnelle cultivée par les présidents vietnamien Hô Chi Minh et chinois Mao Zedong, puis par les dirigeants qui les ont suivis. Les relations entre les deux pays sont un bien précieux des deux Partis et des deux Etats.

L’année dernière, les relations Vietnam-Chine ont été marquées par des rencontres de dirigeants des deux pays, le développement vigoureux des relations commerciales, des échanges entre les deux peuples, des liens dans le tourisme, l’éducation, a-t-il ajouté.

Les relations d’amitié, de coopération entre l’Union des organisations d’amitié, l’Association d’amitié Vietnam-Chine de Ho Chi Minh-Ville et le consulat général de Hô Chi Minh-Ville et la communauté des entreprises ont connu des résultats positifs dans divers domaines, notamment les échanges culturels et les activités caritatives.



S'exprimant lors de l'événement, le consul général de Chine dans la ville, Wu Jun, a mis en lumière l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Il a remercié l’Union des organisations d’amitié, l’Association d’amitié Vietnam-Chine de Ho Chi Minh-Ville d'avoir aidé le consulat général à mener un nombre important d'activités d'amitié efficaces. Il a ajouté que le consulat général s'était engagé à se joindre à l’Union des organisations d’amitié pour promouvoir les relations bilatérales. -VNA