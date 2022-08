Luong Phan Cu, ancien vice-président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, président de l'Association d'amitié Vietnam - Ouzbékistan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam - Ouzbékistan (Union des organisations d'amitié du Vietnam) a organisé le 30 août un échange d'amitié pour célébrer le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Ouzbékistan (1992-2022) et les Fêtes nationales du Vietnam (2 septembre) et de l’Ouzbékistan (1er septembre).

Prenant la parole, Luong Phan Cu, ancien vice-président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, président de l'Association d'amitié Vietnam - Ouzbékistan a affirmé : "Le Vietnam et l'Ouzbékistan maintiennent et développent un partenariat de coopération égal et mutuellement bénéfique, réalisant de grandes réalisations dans le développement économique. En particulier, au cours des deux dernières années, le Vietnam et l'Ouzbékistan ont encore maintenu une croissance positive, malgré les conséquences de la pandémie de COVID-19 ».

Selon Luong Phan Cu, ces dernières années, les deux associations d'amitié du Vietnam et de l'Ouzbékistan ont régulièrement multiplié les visites et échangé des contenus de coopération bilatérale ; coordonné pour organiser de nombreuses activités telles que la célébration de l'établissement des relations diplomatiques, une exposition de photos, un concours d'écriture pour en savoir plus sur le pays, le peuple et la culture de l'Ouzbékistan, etc.

Dans les temps à venir, l'Association d'amitié Vietnam - Ouzbékistan se coordonnera activement avec ses partenaires en Ouzbékistan pour promouvoir la diplomatie entre les peuples, relier les entreprises des deux pays pour renforcer les relations entre les deux pays, promouvoir la coopération économique, d'investissement et touristique à la mesure du potentiel, des avantages et du souhait de chaque partie.

Présent à l’évènement, le président de l'Association d'amitié Ouzbékistan-Vietnam, Mukhamedov Alisher Rustamovich, a déclaré qu'au cours des dernières années, l'association avait mené de nombreuses activités significatives, contribuant à promouvoir les échanges, la compréhension et la solidarité entre les deux pays.

A cette occasion, Mukhamedov Alisher Rustamovich s’est vu attribuer l’Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" pour ses contributions à la consolidation et au développement de l'amitié et de la coopération traditionnelles entre l'Ouzbékistan et le Vietnam. -VNA