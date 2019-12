Nguyen Thien Nhan visite le zoo de Taronga. Photo: sgggp.org



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 1er décembre, le secrétaire du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, a commencé une visite spéciale en Australie en vue de renforcer la compréhension et de consolider l’amitié entre Ho Chi Minh-Ville et l’Australie, et entre le Vietnam et l’Australie en général.

Le même jour, Nguyen Thien Nhan a eu une rencontre avec des entreprises australiennes afin de présenter l’environnement de l’investissement de la mégapole du Sud.

Selon l’agenda, il travaillera avec certains organes, autorités, organisations et entreprises australiens afin de stimuler les liens dans les domaines comme la ville intelligente, l’innovation et la créativité, l’agriculture de hautes technologies et l’éducation.

Cette visite s’intervient dans le contexte où les relations entre le Vietnam et l’Australie connaissent un développement heureux dans divers domaines. Les deux pays ont porté leurs liens au niveau du partenariat stratégique en mars 2018 dans le cadre de la visite du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Australie.

En septembre dernier, le Premier ministre australien Scott Morrison a effectué une visite officielle au Vietnam lors de laquelle les deux parties ont publié la déclaration commune sur le renforcement de la coopération bilatérale dans trois domaines : économie, sciences et technologies, et défense.

Dans le même temps, les relations entre Ho Chi Minh-Ville et l’Australie, et les Etats australiens, sont renforcées. Concrètement, Hô Chi Minh-Ville a signé un protocole d’accord sur l’établissement de relations d’amitié et de coopération avec l’État de Nouvelle-Galles du Sud et le Territoire du Nord de l'Australie, tout en promouvant la coopération et les échanges avec d’autres États comme Victoria et le Queensland.



Les échanges de délégations entre les deux parties sont multipliés. En 2018 et 2019, Ho Chi Minh Ville a accueilli des délégations du ministre australien de l'Agriculture et des Ressources en eau, du président du Sénat, du gouverneur du Queensland, du maire de la Gold Coast, du ministre de l'Agriculture, du gouverneur de Victoria, du vice-premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, et du gouverneur général de l'Australie.



En ce qui concerne l’économie, les échanges commerciaux bilatéraux entre Ho Chi Minh-Ville et l'Australie en 2018 ont atteint 979 millions de dollars. L’Australie compte actuellement 182 projets d’investissement à Ho Chi Minh-Ville, cumulant un investissement total de près de 188 millions de dollars. Elle s’est classée au 17e rang parmi 106 pays et territoires investissant à Ho Chi Minh-Ville. L’an dernier, environ 308.000 touristes australiens ont visité Ho Chi Minh-Ville.

Parallèlement, d'autres activités dans les domaines de l'éducation, des technologies, de l'innovation, de la culture et de la société, sont également réalisées de manière dynamique. -VNA