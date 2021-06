Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc, a eu une entrevue mardi 29 juin à Hanoi avec le secrétaire général (SG) du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, et son épouse effectuent les 28 et 29 juin une visite d’amitié officielle au Vietnam.