Dông Thap (VNA) – L’Union des femmes de la province vietnamienne de Dông Thap et l’Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement de la province cambodgienne de Prey Veng ont scellé mardi 27 septembre leur coopération pour la période 2022-2027.

Vue de la cérémonie de signature de l'accord de coopération, à Cao Lanh, le 27 septembre. Photo: VNA



Signé dans la ville de Cao Lanh, l’accord prévoit de renforcer les relations de coopération entre les deux associations, y compris dans les activités pour le progrès des femmes et l’égalité des sexes, les échanges populaires et d’entraide au développement, le développement touristique, la prévention et la lutte contre le trafic des êtres humains.Passant en revue leur coopération au cours de la période 2017-2022, les deux associations ont noté des contenus substantiels qui ont été mis en œuvre et ont contribué à contruire une frontière de paix, d’amitié, de stabilité, à promouvoir le développement socio-économique et à améliorer la vie des populations de Dông Thap et Prey Veng. – VNA