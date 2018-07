Photo: VNA

Dong Nai, 21 juillet (VNA) - Le Parquet populaire de la ville de Bien Hoa, province méridionale de Dong Nai a décidé vendredi 20 juillet de poursuivre en justive 20 personnes pour trouble à l’ordre public.

Selon l'acte d'accusation, le 10 juin dernier, une foule s’est rassemblée, a marché ou défilé en moto le long de la Nationale 1A au passage de la ville de Bien Hoa et de plusieurs routes.

Durant le défilé, un certain nombre de personnes ont brandi des pancartes et hurlé contre le projet de loi sur les unités administratives et économiques spéciales de Van Don, Bac Van Phong et Phu Quoc.

Cela a provoqué des perturbations et des embouteillages. Malgré les efforts déployés par les autorités pour calmer la foule, un certain nombre de personnes n'ont pas obéi et ont continué à provoquer des troubles.

Face à ces actes extrémistes, les forces de sécurité ont placé en détention provisoire 52 personnes. Après une enquête minutieuse, la police a proposé au Parquet populaire de la ville de Bien Hoa de poursuivre en justice 20 d'entre elles. -VNA