L'événement s'est déroulé le 23 décembre à la pagode Giac Ngo, située dans le 10e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Plus de 300 personnes se sont volontairement inscrites pour faire don de leurs organes ou de leurs corps à la science lors d’un événement qui s'est déroulé le 23 décembre à la pagode Giac Ngo, située dans le 10e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.



L'événement a été organisé par le Centre national de coordination pour les greffes d'organes humains du ministère de la Santé, en collaboration avec la fondation "Bouddhisme aujourd'hui" de la pagode Giac Ngo.



Selon le prof.-docteur Trinh Hong Son, directeur du Centre national de coordination pour les greffes d'organes humains, à l'heure actuelle, environ 16.000 patients ont besoin d'une greffe d'organes et 300.000 d'une greffe de cornée. Cependant, il y a très peu d'organes donnés. Par conséquent, le Centre national de coordination pour les greffes d'organes humains est en train de travailler avec des partenaires afin de sensibiliser les gens au don d'organes.



Lors de la cérémonie, le vénérable Thich Nhat Tu, prieur de la pagode Giac Ngo, également président de la fondation "Bouddhisme aujourd'hui", a déclaré qu’au cours de six événements organisés pour l'enregistrement de dons d'organes, plus de 2.000 volontaires se sont inscrits. En particulier en 2018, près d’un millier de personnes ont été inscrites pour faire don de leurs organes ou de leurs corps à la science.



En 2015, plus de 250 personnes se sont inscrites pour faire don d'organes ou de leur corps post-mortem. Ce nombre est passé à 583 en 2016 puis à 527 en 2017. -VNA