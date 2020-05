Hôi An (VNA) – Hôi An, patrimoine mondial de l’UNESCO, attire chaque année de nombreux touristes, grâce à son architecture, bien sûr, mais aussi grâce à sa culture et à sa douceur de vivre.

Cette douceur de vivre, cette dolce vita à la vietnamienne, elle se manifeste notamment dans les très nombreux cafés-restaurants qui émaillent la ville et qui incarnent un mode de vie bien particulier.



Idéalement situé au cœur de la vieille ville, rue Trân Phu, le Faifo coffee a accueilli ses premiers clients en septembre 2015. Depuis, il ne désemplit plus. Il faut dire que le décor vaut à lui seul le déplacement. L’établissement est en effet installé dans une vieille demeure, qui est restée intacte et qui offre au visiteur toutes les caractéristiques de l’architecture traditionnelle, avec - cerise sur le gâteau - une terrasse où «tout n’est que luxe, calme et volupté», comme le fait très modestement observer Hoàng Huong, le maître de céans.

«Chaque jour, on accueille environ 1.000 visiteurs venus de tous les coins du monde», indique-t-il. «Pour ce qui est du café qu’on sert ici, il est cultivé à Dà Lat et produit par notre société mère, ce qui est une garantie de qualité. C’est en tout cas la boisson la plus consommée, ici.»

Faifo coffee change régulièrement son menu pour s’adapter aux besoins d’une clientèle aussi variée qu’exigeante. Visiblement, le succès est au rendez-vous et aujourd’hui, l’établissement est l’un des plus côtés de Hôi An, qui n’en manque pourtant pas. Il faut dire que même Vietnam Airlines y a été de son coup de publicité, ce qui aide bien…

«On avait noté l’adresse avant d’arriver à Hôi An», explique Kim Wong, une touriste hongkongaise. «Beaucoup de guides touristiques la mentionnent, notamment pour le panorama qu’elle offre sur la ville. Mais la cuisine aussi, est excellente!»

À quelques pas de là, Môt joue la carte de la singularité. Pas étonnant de la part d’un établissement dont le nom signifie «un» et qui se veut unique en son genre. Unique, la carte l’est tout autant. A Môt, vous pouvez en effet vous désaltérer avec du jus de citron, et si vous n’aimez pas le jus de citron, eh bien, vous pouvez toujours prendre… du jus de citron. Et si vraiment vous êtes réfractaire à cette boisson-là, l’établissement se fera fort de vous proposer… du jus de citron! Eh oui! Mais attention, ce jus de citron-là, il est à tomber.

C’est un certain Nguyên Huu Xuân qui est le tenancier de ce débit de boisson pour le moins original. Petit-fils d’un herboriste patenté, il a sublimé le jus de citron en y ajoutant de subtiles pincées de cannelle, de gingembre, de safran et de graines de lotus… Les 700 verres qu’il vend tous les jours lui donnent largement raison d’avoir ainsi voulu presser le citron, au sens propre comme au sens figuré.

«J’ai commencé à vendre mon jus de citron il y a quatre ans», raconte-t-il. «Au début, je le vendais sur les trottoirs, et puis j’ai fini par m’installer ici, dans l’herboristerie familiale. Ma recette? Je tiens à garder mes petits secrets, vous savez. Ce que je peux dire, c’est que je n’utilise que des produits frais.»

Billee Bickers est une touriste australienne. Visiblement, elle est sous le charme de cette citronnade qui tient de l’élixir autant que du rafraîchissement.

«C’est vraiment très bon! Quelqu’un m’a dit que c’était une boisson d’hiver… Moi je trouve que c’est autant une boisson d’hiver qu’une boisson d’été: ça réchauffe et rafraîchit à la fois…», dit-elle.

Comme quoi, Hôi An a plus d’une corde à son arc. Ses cafés-restaurants lui apporte une touche de convivialité supplémentaire qui fait qu’on s’y sent bien… - VOV/VNA