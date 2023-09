Distribution de riz à des personnes défavorisées dans la commune de Bong Krang, district de Lak, province de Dak Lak. Photo: VNA

Dak Lak (VNA) - Du 25 au 28 septembre, le Département de la Réserve d'État pour la région Sud des Hauts Plateaux du Centre se coordonne avec le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la province de Dak Lak pour organiser la distribution de 585,6 tonnes de riz à la population locale afin de la soutenir pendant la période de soudure.



Les districts recevant du riz pour distribuer aux habitants sont Lak, Krong Ana, Krong Bong, Krong Nang, Krong Buk, Ea H'leo, M'Drak, Buon Don, Ea Sup, Cu M'gar.



Le district de Lak est l'une des deux premières localités de la province de Dak Lak à avoir organisé la réception et la distribution de riz. Le 25 septembre, ses communes et bourg ont généralement achevé la distribution de riz aux personnes en situation particulièrement difficile.-VNA