Les dirigeants de Hanoi distinguent les 10 citoyens d’élite de la capitale en 2022. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - A l’occasion du 68e anniversaire de la Journée de la libération de la capitale (10 octobre), l'autorité de Hanoï a organisé ce lundi 10 octobre la conférence récapitulative des 30 ans du mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions" et une cérémonie pour honorer les citoyens d’élite de la capitale de l'année 2022.

Les 10 citoyens d’élite concernent les domaines de l'économie, de la politique, de la sécurité, de la défense, de la culture, de la société, des sports.

C'est la 30e fois que Hanoï met à l'honneur le mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions" et la 13e fois qu'elle glorifie ses citoyens d'élite dans de nombreux domaines. L'objectif est d'honorer des individus ayant eu des réalisations excellentes et des contributions importantes au développement de la capitale et du pays.

Ces 30 dernières années, le mouvement "Bonnes personnes, bonnes actions" est devenu le mode de vie culturel, l'identité propre de la capitale. Hanoi a distingué 30.000 personnes exemplaires dans le cadre du mouvement "Bonne personnes, bonnes actions" et 119 citoyens d’élite. -VNA