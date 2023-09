Cérémonie de remise. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Trente-six Ordres du Travail du Laos et Médailles de la Vaillance et 32 certificats de mérite de l'État et du ministère de la Défense du Laos ont été décernés à 19 collectifs et 49 individus exemplaires de l'Armée populaire du Vietnam lors d’une cérémonie organisée ce mardi 26 septembre à Hanoï.

Organisée par le ministère lao de la Défense, en collaboration avec le ministère vietnamien de la Défense, la cérémonie de remise a été coprésidée par le général Luong Cuong, chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, et le général de corps d'armée Thongloi Silivong, chef du Département général de politique de l’Armée populaire lao et vice- ministre de la Défense du Laos.

Il s’agit d’une récompense pour les collectifs et individus de l'Armée populaire du Vietnam ayant de grandes contributions à la révolution lao, au développement du Laos ainsi qu'à celui de l'armée populaire lao ces derniers temps, a déclaré le général de corps d'armée Thongloi Silivong lors de la cérémonie de remise.

Le général Luong Cuong a souligné que le Vietnam appréciait et se souvenait toujours de l'aide sincère accordée par le Parti, l'État, le peuple et l'Armée populaire lao au Vietnam dans sa lutte pour la libération nationale d'hier ainsi que dans l'édification et la défense de la Patrie d’aujourd'hui.

Il s’est déclaré convaincu que l'Armée populaire du Vietnam et l'Armée populaire du Laos seraient toujours déterminées et travailleraient constamment ensemble pour protéger et renforcer les relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays. -VNA