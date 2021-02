Hai Duong (VNA) – Hai Duong a décidé de mettre en œuvre dans toute la province les mesures de distanciation sociale conformément à la directive No 16 / CT - TTg du 31 mars 2020 du Premier ministre concernant les mesures urgentes pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, et ce à partir du 16 février à 0h00.La décision a été prise le 15 février par la permanence du Comité provincial du Parti et le Comité provincial de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, afin de répondre à de nouvelles évolutions de l’épidémie dans la localité.Jusqu'à 16h00 le 14 février, Hai Duong avait enregistré 461 cas de COVID-19. Le coronavirus s'est propagé à 11 des 12 districts, chef-lieu et villes de la province. A ce jour, 55 patients ont été guéris et sont sortis de l’hôpital.Selon la directive No 16 / CT-TTg du Premier ministre du 31 mars 2020, il est nécessaire d'assurer la distanciation sociale, en gardant la distance entre les personnes, les communautés. Les autorités demandent aux gens de rester à la maison, de minimiser les sorties, sauf pour ravitaillement en vivres, en médicaments et en articles de première nécessité, d’autres situations d’urgence, ou pour travail...Les gens doivent porter des masques à leur sortie de la maison. Il ne faut pas se rassembler à plus de deux personnes à l'extérieur des bureaux de travail, des écoles, des hôpitaux et des lieux publics; et garder une distanciation physique de 2 mètres.Le télétravail est privilégié, à l’exception des cas absolument nécessaires. Le transport de passagers est suspendu, sauf pour les cas particuliers concernant des fonctions publiques, la fourniture de nourriture, de nécessités essentielles...Hai Duong a également décidé de resserrer la gestion dans les centres de confinement et les zones mises en quarantaine, de sanctionner sévèrement les contrevenants des règles sanitaires dans ces centres et zones. -VNA