Le vice-ministre vietnamien de la Défense Nguyen Chi Vinh (droite) et le comte Earl Howe, secrétaire d'État à la Défense. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Sur invitation du ministère britannique de la Défense, une haute délégation du ministère vietnamien de la Défense conduite par son vice-ministre Nguyen Chi Vinh effectue du 27 novembre au 1er décembre une visite de travail au Royaume-Uni.

Le 28 novembre, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh et le comte Earl Howe, secrétaire d'État à la Défense, ont co-présidé le premier dialogue sur la politique de défense Vietnam – Royaume-Uni.

Ce dialogue a eu lieu dans le contexte de la célébration du 45e anniversaire de l’établissement des relations Vietnam – Royaume-Uni (1973-2018), ce contribuant à promouvoir le partenariat stratégique bilatéral pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement.

Lors du dialogue, les deux parties ont loué les résultats importants sur la coopération Vietnam – Royaume-Uni dans la défense ces dernières années.

S’agissant de l’opération du maintien de la paix de l’ONU, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a remercié la partie britannique pour sa coordination et son soutien accordé au Vietnam pour préparer et passer le service de l'hôpital de campagne de niveau 2 numéro 1 au Soudan du Sud.

Appréciant le professionnalisme et l’efficacité des forces de la médecine militaire du Vietnam assumant des missions de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud, le comte Earl Howe s’est engagé à poursuivre la coordination avec le Vietnam pour former les forces chargés de futures missions d’opération du maintien de la paix de l’ONU.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération efficace dans certains domaines tels que l’échange de délégations, la formation, l’industrie de défense, le partage des points de vue sur les questions stratégiques.

A cette occasion, les deux parties ont signé des documents de coopération dans le domaine géospatial, et partagé des points de vue sur la situation internationale et régionale d’intérêt commun.

Dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a eu des entrevues avec le général Nicholas Patrick Carter, chef d'état-major de la British Army et le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, Mark Field, puis travaillé avec l’Institut international d’études stratégiques, le Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI), et certaines entreprises britanniques de défense. –VNA