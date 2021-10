Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

L'événement, qui se tiendra à la fois en ligne et en personne, aura pour thème « Renforcer le partenariat public-privé : motivation clé pour une reprise intégrale et un développement et une innovation inclusifs et durables ».C'est la première fois qu'un tel dialogue stratégique national aura lieu entre le Vietnam et le WEF. C'est également l'occasion pour le WEF et les investisseurs étrangers de discuter directement avec le Premier ministre des objectifs économiques et du potentiel de développement socio-économique du gouvernement pour le mandat 2021-2026, et d'avoir un aperçu des opportunités de développer leurs activités au Vietnam Les investisseurs offriront également des suggestions sur la façon de promouvoir et de tirer parti des investissements et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.Depuis que le Vietnam et le WEF ont établi des relations en 1989, leurs liens de coopération se sont développés dans différents domaines.Les dirigeants du gouvernement vietnamien ont régulièrement assisté aux réunions du WEF Davos ainsi qu'aux réunions régionales sur l'Asie de l'Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).Le Vietnam s'est coordonné avec le WEF pour organiser de nombreux événements socio-économiques et diplomatiques majeurs dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Le WEF et un certain nombre de ministères et d'agences vietnamiennes ont également lancé des programmes de coopération.Le Vietnam est également un partenaire clé du WEF dans le cadre de la « Nouvelle Vision pour l'Agriculture ».Le dialogue devrait créer des opportunités pour le Vietnam de faire appel à des investisseurs et de mobiliser des ressources pour réaliser les objectifs et les orientations de développement afin de restructurer l'économie nationale et de renouveler son modèle de croissance.Le coprésident du Premier ministre de l'événement vise à promouvoir la vision, les aspirations et les objectifs du Vietnam fixés dans la stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030, et la politique du pays sur l'adaptation à la pandémie de COVID-19.- VNA