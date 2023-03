Développer le modèle d'"administration communale hospitalière". Photo : VNA



Bac Giang (VNA) - Selon la Commission de mobilisation auprès de masse du Comité du Parti de Bac Giang (Nord), cette province continuera à édifier le modèle d'"administration communale hospitalière". La province vise à l'objectif : 30 % de ses unités communales répondant aux normes en 2023 et 100 % d'ici 2025.



Bac Giang a mobilisé la forte participation de tous les niveaux, secteurs, agences et organisations de masse dans le processus de mise en œuvre de ce modèle, l'a défini comme une mission à long terme. La province continue de promouvoir la sensibilisation sur ce modèle pour que les populations comprennent mieux la signification de l'"administration communale hospitalière", aussi sur la responsabilité de surveiller, de réfléchir, de faire des recommandations ainsi que sur le droit de profiter des services publics que ce modèle apporte.



La province veille à améliorer la qualité du contingent de fonctionnaires en termes de professionnalisme, de discipline, d'éthique, d’attitude au service des habitants et des entreprises. Bac Giang augmente l'application des technologies de l'information pour promouvoir la supervision des habitants sur les activités de l’administration. Elle applique aussi, à titre d’essai, des logiciels d'enquête, de synthèse d'opinions, de réflexion et d'évaluation de personnes et d'entreprises, mène périodiquement des enquêtes sur le degré de satisfaction des particuliers et des entreprises à l'égard des services de l’administration et des organismes administratifs à tous les niveaux.



Le contrôle et la supervision de l’édification du modèle d'"administration communale hospitalière" ont été renforcés parallèlement au traitement strict des cadres ne répondant pas aux exigences de leur fonction.



Dans le but d'assurer la transparence, la démocratie, vers une administration conviviale, moderne et efficace, le modèle de l'"administration communale hospitalière" est mis en œuvre par la province de Bac Giang depuis août 2021. A ce jour, la province compte 203 de ses 209 unités ayant appliqué ce modèle.



Le modèle est mis en œuvre dans le but de renouveler radicalement le style de travail de l’administration locale. Il s'agit d'un modèle qui mesure le degré de satisfaction de la population vis-à-vis de l'administration locale, contribuant à promouvoir le "droit de maître du peuple". C’est un exemple typique de l’administration "du peuple, par le peuple et pour le peuple".

Certaines localités ont eu de nombreuses bonnes pratiques dans la mise en œuvre de ce modèle, par exemple le "Vendredi rapide" appliqué dans le quartier Le Loi. Les procédures administratives appliquant ce modèle sont l'enregistrement du mariage, l'enregistrement des naissances, la confirmation de l'état civil… Grâce à ce modèle, tous les vendredis, les procédures administratives seront réglées en un jour au lieu d’un à trois auparavant.



On peut citer aussi le modèle "Recevoir les commentaires des habitants dans l’édification d'"une administration communale hospitalière" et d'"une ville civilisée" dans le quartier de Tho Xuong. Tous les 10 et 20 de chaque mois, les délégués du Conseil populaire et du Comité de travail du Front de la Patrie sont présents à la Maison culturelle du quartier résidentiel pour recevoir les commentaires et les recommandations des habitants. Le comité du Front de la Patrie du quartier synthétise et évalue les opinions des habitants et adresse un rapport au Conseil permanent du Comité du Parti, au Comité permanent du Conseil populaire et au Comité populaire du quartier pour les régler.

En 2023, la province de Bac Giang continuera de promouvoir sa réforme administrative pour mieux servir les habitants et les entreprises. Les autorités provinciales déterminent que la satisfaction des personnes et des entreprises doit être utilisée pour mesurer l’efficacité des réformes administratives.



Bac Giang se focalise sur la bonne mise en œuvre de la réforme de l'appareil administratif de l'État, la réforme de la fonction et des finances publiques, l’édification et le développement de l'e-gouvernement et du gouvernement numérique. Elle continue de développer et de compléter des documents juridiques de manière synchrone dans tous les domaines. La province réexamine les procédures administratives pour proposer de réduire, simplifier et créer des conditions favorables pour les personnes et les entreprises. -VNA