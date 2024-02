Récolte du riz dans le delta du Mékong . Photo : journal de Can Tho

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la production et les affaires, la construction d’une marque réputée aide les entreprises à occuper une position solide sur le marché, à se développer et à se connecter plus facilement avec les marchés de consommation.

Actuellement, de nombreuses villes et provinces du delta du Mékong ont largement mis en œuvre des mesures pour soutenir la propriété intellectuelle et développer des marques collectives afin d'augmenter la valeur économique de leurs produits et spécialités agricoles.

Kien Giang est une localité leader dans la construction et le développement de marques collectives. Actuellement, elle compte 475 coopératives agricoles avec 366 coopératives de culture et 109 de pêche. En édifiant une marque collective, Kien Giang donne la priorité au soutien de produits clés mentionnés dans le Projet de restructuration économique tels que crevettes, crabe, pommes de terre, riz de haute qualité, toutes sortes de fruits...

À Can Tho, le Comité populaire de la ville a approuvé le Programme de développement de biens intellectuels jusqu'en 2030. Sur cette base, le Département provincial des sciences et technologies étudie, sélectionne les produits, guide les procédures d'enregistrement, cherche des informations et soutient le suivi du processus de traitement des demandes jusqu'à ce que le produit soit disponible et obtienne son certificat. La province aide à la gestion du contenu et au développement de la marque une fois celle-ci inscrite.



En moyenne, chaque année, le Département des sciences et technologies de Tien Giang guide environ 30 organisations et individus dans l'établissement de droits de propriété intellectuelle en tant que marques. À ce jour, la province compte 267 coopératives, dont plus de 15 accompagnées et soutenues pour l'enregistrement de leur marque.

On prend du "ghe" pour la récolte de fruits. Photo : VNA



Selon le Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés (ministère de l'Agriculture et du Développement rural) pour réussir à créer des marques, il faut d'abord commencer par des produits de qualité répondant aux besoins et attentes des clients.

Par conséquent, les entreprises doivent créer et exploiter un système de gestion de marque comprenant le contrôle de la qualité des produits de marque ; le contrôle et la gestion de la commercialisation des produits dans la chaîne de connexion ; les techniques de production, de récolte, de conservation et de transformation ; la traçabilité et l’origine des produits... Ce processus contribuera à garantir la fourniture de produits d'une qualité optimale aux consommateurs.

De nombreuses entreprises ont demandé au gouvernement de finaliser prochainement les politiques et lois sur le développement des marques et l'enregistrement de la protection des marques de produits agricoles. Les organes compétentes promeuvent la communication, l'orientation et l'encouragement des organisations et des individus à enregistrer des marques de produits nationaux et soutiennent aussi l'enregistrement de marques dans un certain nombre de marché à travers le monde. - VNA