Les membres de l'Hôpital de campagne de niveau 2 No 2 du Vietnam déployé au Soudan du Sud. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a organisé jeudi matin une conférence pour dresser le bilan des activités d’intégration internationale et des relations extérieures pendant la période 2016-2021, et définir les orientations et tâches à l'horizon 2025. La conférence a eu lieu à la fois en présentiel et par visioconférence.

Au cours de la période 2016-2021, les relations de coopération bilatérale en matière de défense avec d'autres pays ont continué d’être consolidées et approfondies, contribuant de manière substantielle à instaurer la confiance et à maintenir l’amitié avec d'autres pays, ainsi qu’à la défense de la souveraineté nationale, au maintien de l’environnement pacifique pour le développement national et au renforcement de la défense nationale. Actuellement, le Vietnam a des relations avec plus de 100 pays dans la défense, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense. Photo: VNA

Le Vietnam a participé activement et de manière responsable aux activités multilatérales de la défense, contribuant au renforcement de la confiance stratégique et à l'amélioration de la position et du prestige du pays et de l'Armée populaire du Vietnam sur la scène internationale.

En même temps, le pays a proposé de nombreuses initiatives aux mécanismes de coopération régionale et internationale en matière de défense et de sécurité.

La participation proactive du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l'ONU a contribué à renforcer son image aux yeux des amis internationaux, ainsi que sa capacité d’intégration internationale, et a été très appréciée des Nations Unies et des partenaires internationaux...

Photo: VNA

Afin de bien accomplir les tâches d'ici 2025, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense, a souligné que l'intégration internationale et les relations extérieures du secteur devaient se concentrer sur un certain nombre de solutions clés, dont le respect strict des politiques du Parti et de l’Etat.

En outre, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien a souligné que le Vietnam devait présenter des initiatives et participer activement et pleinement aux structures et forums de sécurité régionaux et internationaux, en particulier le mécanisme de coopération en matière de défense dans le cadre de l'ASEAN, intensifier sa participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, être prêt à accueillir l'organisation d’événements de défense... -VNA