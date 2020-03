Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung vient de signer la décision reconnaissant le chef-lieu de Nga Nam, province de Soc Trang et la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh comme ayant achevé la construction de la Nouvelle ruralité.

La ville de Quy Nho, province de Binh Dinh, a satisfait aux normes de la Nouvelle ruralité en 2018.

Plus précisément, par la décision 317 / QD-TTg, le chef-lieu de Nga Nam, province de Soc Trang, a été reconnue comme ayant achevé la tâche de construction de la Nouvelle ruralité en 2019.De 2011 à juillet 2019, le chef-lieu de Nga Nam, a mobilisé plus de 1.000 milliards de dongs pour la construction de la Nouvelle ruralité permettant d'(améliorer les infrastructures et d'apporter un nouveau visage aux communes rurales. En outre, la localité a mis en œuvre une restructuration agricole efficace associée à la construction de la Nouvelle ruralité et établi des zones de production concentrées à grande échelle. La valeur de production actuelle est de 130 millions de dongs/ha, contribuant à augmenter les revenus des ruraux.Selon la décision 318/QĐ-TTg, la ville de Quy Nho, province de Binh Dinh, a aussi satisfait aux normes de la Nouvelle ruralité en 2018. La ville compte 16 quartiers du centre-ville et 5 communes; parmi celles-ci, 4 communes que sont Phuoc My, Nhon Ly, Nhon Hai et Nhon Chau ont répondu aux normes de la Nouvelle ruralité. La commune de Nhon Hoi devrait devenir un quartier urbainLe vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé à ces deux localités de continuer d'améliorer la qualité des critères de la Nouvelle ruralité, notamment celles sur la production et l'environnement.- CPV/VNA