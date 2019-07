Les médecins cubains Annet Ramos Plasencia et Jesús de los Santos Renó Céspedes. Photo: Internet

Quang Binh (VNA) – L’hôpital d’amitié Vietnam-Cuba de Dong Hoi, dans la province de Quang Binh (Centre), a accueilli le 8 juillet deux médecins cubains qui vont y travailler selon un contrat de deux ans, dans le cadre d’un programme de coopération entre le Vietnam et Cuba dans la santé.

Jesús de los Santos Renó Céspedes, spécialiste en oncologie, et Annet Ramos Plasencia, spécialisée en pédiatrie, vont assister l’hôpital vietnamien pour assurer la demande élevée dans ces deux branches médicales.

L’invitation de médecins et experts cubains à travailler à long terme à l’hôpital d’amitié Vietnam-Cuba de Dong Hoi permettra aux habitants locaux et des localités voisines de profiter des techniques et services de qualité.

Outre l’assistance dans les soins médicaux, les experts cubains soutiendront l’hôpital dans le développement des facultés de pointe et la formation du personnel professionnel pour répondre aux besoins de développement.

Actuellement, l'hôpital d’amitié Vietnam-Cuba de Dong Hoi compte six experts médicaux cubains dans les domaines de la cardiologie interventionnelle, de la neurochirurgie, de l’orthopédie, de la pédiatrie et de l’oncologie. -VNA