L'attaquant Vu Minh Hieu et le défenseur Nguyen Canh Anh. Photo: Naver Sports Séoul (VNA) - Deux jeunes footballeurs du club Hoang Anh Gia Lai (HAGL) - l'attaquant Vu Minh Hieu et le défenseur Nguyen Canh Anh - feront officiellement leur début en République de Corée le 1er mars lors d'un match au stade Cheonan dans le maillot bleu du club de la ville sud-coréenne Cheonan.

Le duo, tous âgés de 21 ans, est très apprécié par des experts et de l’ancien entraîneur de l’équipe vietnamienne de football Park Hang Seo, et devrait rejoindre officiellement la K-League 2 en 2023 pour un mandat d'un an.

Les joueurs sont arrivés à Cheonan le 12 février.

Vu Minh Hieu a été sélectionné dans l'équipe nationale U23 à l'âge de 20 ans. Pendant ce temps, Park Hang Seo a choisi Nguyen Canh Anh pour l'équipe U22 du Vietnam en 2020.-VNA