Photo : internet

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 20 octobre, l’Association d’amitié Vietnam-Italie (relevant de l’Union des Associations d’amitié du Vietnam) et l’ambassade de l’Italie à Hanoï ont offert deux imprimés en italien sur le président Ho Chi Minh au Musée Ho Chi Minh à Hanoï.

Il s’agit de la bande dessinée Ho Chi Minh, un uomo e un popolo (Ho Chi Minh, un homme et un peuple) et de La via della rivoluzione (Le chemin de la révolution) du président Ho Chi Minh.

Le premier ouvrage, composé de 12 tomes, diffusé en 1968 a été collectionné par Fabio Marangon et Catia Casti, membre de la section de l’association d’amitié Italie-Vietnam dans la région de Vénétie. Quant au deuxième ouvrage, c’est une version en italien du livre Duong kach mênh du président Ho Chi Minh, diffusée par la section de l’association d’amitié Italie-Vietnam dans la région de Vénétie.

Photo : internet

S’exprimant à la cérémonie de don de ces imprimés, l’ambassadeur italien au Vietnam, Antonio Alessandro a remarqué que la bande dessinée sur le président Ho Chi Minh en italien était une preuve illustrant la connexion entre les peuples italien et vietnamien depuis les années 1960. Les histoires, dessins sur le président Ho Chi Minh dans l'ouvrage contribueront à aider le peuple italien à mieux comprendre le leader Ho Chi Minh, le Vietnam et la révolution vietnamienne pour cultiver l’amitié entre les deux pays et les deux peuples, puis le partenariat stratégique bilatéral.

De son côté, le vice-président de l’Association d’amitié Vietnam-Italie, Dang Khanh Thoai a affirmé que ces documents reflétaient les sentiments du peuple italien vis-à-vis de Ho Chi Minh.

Selon les prévisions, l’Association d’amitié Vietnam-Italie va coopérer avec la maison d’éditions Kim Dong pour traduire la bande dessinée Ho Chi Minh, un uomo e un popolo (Ho Chi Minh, un homme et un peuple) en vietnamien et la diffuser en 2021 à l’occasion du centenaire du départ du jeune Nguyên Tât Thành (alias Nguyên Ai Quôc-Ho Chi Minh plus tard) à l'étranger pour rechercher la voie du salut national. -VNA