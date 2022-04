La lecture doit accompagner l’individu à chaque étape de sa vie, afin de renouveler cette invitation à l’enrichissement personnel. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Deux concours pour promouvoir la culture du livre et de la lecture au Vietnam ont été lancés vendredi 1er avril dans la rue 19 Décembre par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, reconnaissant l’importance du livre en tant que produit culturel porteur des valeurs.



Le concours d’«Ambassadeur de la culture de la lecture 2022», organisé pour la première fois en 2019, a reçu chaque année près d’un millions d’œuvres candidates.



Il permet de susciter la passion, à promouvoir la lecture au sein des jeunes, à développer la culture de la lecture dans les écoles et les communautés.



L’année dernière, le premier concours de présentation de livres en ligne a attiré 67.000 candidats qui ont réalisé près de 3.000 vidéos clips. Pendant 15 jours de vote, ces clips ont enregistré plus de trois millions de vues.

En 2022, les deux concours ont été rénovés pour créer plus d’opportunités et encourager la créativité des candidats.



Outre l’écriture et la vidéo, les participants au concours d’«Ambassadeur de la culture de la lecture 2022» peuvent choisir d’autres moyens d’expression tels que la peinture, la poésie ou le théâtre pour décrire ce qu’ils ressentent pour les livres et la lecture.

Lancement des concours d’« Ambassadeur de la culture de lecture 2022 » et de présentation de livres en ligne 2022. Photo: VNA

Le livre n’est pas un produit comme les autres; il constitue un moyen de capter, d’exprimer et de faire connaître même la plus subtile des nuances de la culture. À ce titre, il mérite qu’on lui accorde une attention particulière et qu’on lui attribue un statut d’exception.



Ingrédient essentiel à l’acquisition du savoir et au développement des compétences, le livre accompagne et bonifie de nombreux aspects de nos vies. Il est incontournable pour le développement de l’individu et la croissance personnelle.



L’édition 2022 du concours de présentation de livres en ligne a pour thème «Livres et aspiration à contribuer». Les candidats doivent créer des vidéos clips de présentation de livres qui inspirent, diffusent les connaissances, suscitent le désir de se dévouer et d’apporter des contributions positives à la société.



Cette année, le tour préliminaire du concours sera divisé en deux phases au lieu de seulement une phase en 2021 pour attirer plus de candidats. Particulièrement, 2022 est la première édition avec la participation des Vietnamiens résidant à l’étranger. –VNA