Plusieurs vols à destination / en provenance des aéroports de Vinh et Tho Xuan sont touchés par la tempête Nangka. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a ordonné la fermeture des aéroports de Vinh (Nghe An) et de Tho Xuan (Thanh Hoa) de 12h00 à 21h00 le 14 octobre, en raison de la tempête Nangka.

Les compagnies aériennes ont également annoncé qu'elles annuleraient ou reporteraient leurs vols à destination / en provenance des aéroports de Vinh et Tho Xuan.

Certains vols exploités par Vietnam Airlines entre Ho Chi Minh-Ville, Vinh, Thanh Hoa et Hanoï, Pacific Airlines entre Ho Chi Minh-Ville, Vinh et Thanh Hoa, et Vasco entre Hanoï et Dien Bien, décolleront avant midi.

Vietnam Airlines a déclaré qu'elle exploiterait le 15 octobre deux vols supplémentaires reliant Ho Chi Minh-Ville à Vinh pour compenser les vols annulés.

Les passagers sont invités à se tenir au courant des mises à jour des informations sur les sites web officiels de Vietnam Airlines et de Pacific Airlines : www.vietnamairlines.com et www.pacificairlines.com, sur leurs pages Facebook, auprès de leurs guichets ou à appeler au 1900 1100 ou 19001550. -VNA