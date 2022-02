Des travailleurs vietnamiens à l'usine de confection Sarlanter en Russie. Photo : VNA

Moscou (VNA) - Une célébration du Nouvel An a été organisée pour les travailleurs vietnamiens de l'usine de vêtements Sarlanter à Kirzhach, une ville située à environ 100 km de Moscou.



Selon les propriétaires de l'usine - Do Van Tieu et Le Thi La, malgré l'évolution compliquée de la pandémie de COVID-19 au cours des deux dernières années, l'entreprise a réussi à maintenir des emplois et des revenus stables pour environ 40 travailleurs vietnamiens.

Travaillant à l'usine depuis 2013, Phung Duc Long, originaire de Ba Vi, Hanoï a confié : « En général, quand les gens sont loin de chez eux, tout le monde manque à sa famille, surtout le Têt et le printemps arrivent. Cependant, ici, l'entreprise célèbre également le Têt traditionnel, et les travailleurs organisent également la confection des banh chung et préparent le Têt dans la joie.

Vu Thi Thuy Nga, originaire de Hai Phong a raconté que son mari et elle travaillent dans cette même usine depuis 6 ans. Elle a révélé que ses enfants, sa famille et même des plats du Têt lui manquaient beaucoup.

Quant à Ta Quoc Thang, venu de la province de Nghe An (Centre) qui est le directeur de production, a révélé qu’il a accueilli le 5e printemps à l'usine. Il a raconté qu’ici, tout le monde accueillait le printemps avec une grande joie et dans la solidarité. Pourtant, il n’oublie pas de ses sentiments envers sa terre natale et ses proches en souhaitant une bonne santé à sa mère au Vietnam.

Tous les employés ont exprimé leur joie d'accueillir ici le Tet traditionnel du Vietnam, disant qu'ils espèrent une Nouvelle Année de bonheur et de prospérité. - VNA