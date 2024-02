L'ouverture de la 13e Conférence ministérielle (CM13) de l'Organisation mondiale du commerce le 26 février. Photo: VNA

Abu Dhabi (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a participé aux réunions dans le cadre de la 13e Conférence ministérielle (CM13) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) tenue du 26 au 29 février à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Lors d'une séance de discussion au niveau ministériel sur le commerce et le développement, le ministre Nguyen Hong Dien a salué les efforts de l'OMC pour lancer des discussions sur des initiatives et des approches efficaces visant à établir un équilibre et une cohésion entre la promotion de l'économie, du commerce et du développement durable.

Concernant le développement du commerce et de l'industrie, le ministre vietnamien a suggéré que l'OMC et ses membres mènent des études et des évaluations spécifiques sur la portée et l'impact des politiques de soutien industriel proposées qui pourraient être sujettes à des ajustements ou à des changements, pour répondre aux besoins et aux objectifs de développement des pays en développement et moins développés.

Lors d'une réunion ministérielle du Groupe de pays exportateurs de produits agricoles (Groupe de Cairns), le ministre Nguyen Hong Dien a affirmé le soutien du Vietnam aux nouvelles initiatives et efforts visant à intensifier les négociations agricoles, en tenant compte des niveaux appropriés de développement et de capacité de mise en œuvre des économies.

Le Vietnam continuera à travailler en étroite collaboration avec les autres membres du Groupe de Cairns pour obtenir des résultats spécifiques, contribuant ainsi à promouvoir la libéralisation du commerce agricole sur la base d'une concurrence égale, juste et transparente, a-t-il déclaré.





En marge de la CM13, le ministre Lors de la CM13, les membres de l'OMC discutent de la mise en œuvre des résultats convenus lors de la CM12, notamment la poursuite des négociations de la deuxième phase de l'Accord sur les subventions à la pêche et la promotion de l'approbation de la première phase de cet accord. Ils définissent également de grandes orientations de la réforme de l' OMC , notamment la réforme du système de règlement des différends.En marge de la CM13, le ministre Nguyen Hong Dien a eu des rencontres séparées avec le directeur général de l'OMC et certains membres de l'OMC tels que la Bulgarie, la République tchèque, le Costa Rica, le Kazakhstan, l'Israël, Singapour, les États-Unis, la Chine, le Népal, la Roumanie, le Canada, la Malaisie, pour discuter des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun.

Lors des rencontres, les parties ont convenu de programmes de coopération visant à apporter des avantages concrets bénéfiques pour les citoyens et les entreprises du Vietnam ainsi que des autres pays. -VNA