Photo illustrée: vneconomy.vn Photo illustrée: vneconomy.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Lors d’un dialogue sur l'application de messagerie globale et des solutions pour les marques vietnamiennes, qui a eu lieu le 16 octobre à Hô Chi Minh-Ville, Rakuten Viber - un géant mondial de la messagerie multiplateforme - a informé des résultats d'une enquête auprès des utilisateurs au Vietnam.À cette occasion, la solution Viber for Business a été annoncée pour prendre en charge les interactions entre les entreprises, les marques et les consommateurs dans le monde entier, ainsi qu'au Vietnam.Les résultats de l'enquête de tendance 2023 sur la plateforme Viber montrent que 69% des utilisateurs de Viber au Vietnam, principalement entre 25 et 50 ans, sont capables de payer les services fournis par Viber. Le Vietnam est également le deuxième marché du commerce en communication le plus avancé, avec 73% des clients utilisant des messages texte pour interagir avec les marques, 36% des clients effectuant des achats via application de chat.Les résultats de l'enquête Vibrer montrent également que 64% des acheteurs en ligne découvrent des marques et des produits via les réseaux sociaux et les applications de messagerie; 68 % des clients préfèrent acheter auprès de marques avec lesquelles ils peuvent facilement communiquer et interagir directement pendant le parcours d'achat; 78% des clients souhaitent être informés des informations de livraison concernant leurs commandes; 73% des clients se tournent vers un concurrent après seulement quelques mauvaises expériences; 82% des utilisateurs attendent une réponse des entreprises à leurs avis...Selon Berina Tanovic, directrice commerciale de Rakuten Viber, plus de 20.000 marques dans le monde utilisent actuellement la solution Viber for Business, fournissant une variété de solutions publicitaires, des solutions de messagerie, ainsi que les appels professionnels et les solutions OTP.Certaines entreprises évaluent que les plateformes et les applications de messagerie créent des conditions favorables pour que de nombreuses marques, notamment les startups ou les PME locales, puissent non seulement atteindre les clients domestiques mais également s'adresser au marché international. En fait, de nombreuses entreprises vietnamiennes bénéficient de solutions pour interagir avec des clients potentiels via des réseaux sociaux et des applications de messagerie, à mesure que l'intérêt des consommateurs augmente avec l'interaction entre les clients et les entreprises.Selon Karla Banua, experte dans le domaine des affaires et de la publicité, les Vietnamiens passent 2 heures et 32 minutes par jour sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, restant une minute de plus que la moyenne des utilisateurs dans le monde. De nombreux Vietnamiens aiment utiliser les applications de messagerie dans leurs activités quotidiennes, y compris les achats en ligne. Il s’agit donc d’une opportunité pour les entreprises et les marques d'interagir avec leurs clients potentiels via les plateformes Internet. -VNA