Déminage dans le district de Hai Lang, province de Quang Tri. Photo: VNA

Washington (VNA) – La sénatrice Tammy Baldwin, du Parti démocrate de l'État du Wisconsin, membre du Comité d’affectation des crédits du Sénat américain (US Senate Appropriations Committee), et le sénateur Jerry Moran, du Parti républicain de l'État du Kansas, ont soumis un projet de loi bipartisan qui alloue des fonds pour le déminage et d'autres munitions non explosées laissées par la guerre au Vietnam , au Laos et au Cambodge.Présenté le 1er novembre, ce projet de loi réaffirme l’engagement à long terme des États-Unis à fournir un soutien financier aux efforts de déminage dans ces trois pays.Dans un avenir proche, les États-Unis consacreront 100 millions de dollars par an à ces travaux au cours de la période 2025-2029.-VNA