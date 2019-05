Cérémonie de remise des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés sur le champ d'honneur du Laos.

Vientiane (VNA) - Les restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens trouvés au Laos ont été remis à la partie vietnamienne pour être rapatriés lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Vientiane le 7 mai.

Au cours de la saison sèche 2018-2019, le comité de travail spécial de la province vietnamienne de Ha Tinh et celui de la capitale Vientiane, ont découvert des restes de deux soldats volontaires et d’experts vietnamiens qui sont tombés au champ d’honneur dans la lutte pour l’indépendance du Laos.

S'exprimant lors de la cérémonie, Sihun Sitthiluxay, président du comité de travail spécial de la capitale laotienne, a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien du Parti, de l'État, de l'Armée, et du peuple vietnamiens à son pays lors de son combat pour l'indépendance et la défense nationale.

Les Laotiens, en particulier les jeunes, continueront à être sensibilisés à la solidarité traditionnelle spéciale entre le Vietnam et le Lao, contribuant ainsi à préserver et à renforcer les liens, a déclaré le responsable.

Phan Cao Thanh, membre de la Permanence du Comité du Parti provincial de Ha Tinh et président de sa commission de sensibilisation de masse, a déclaré qu'il espérait que le gouvernement, les forces armées et le peuple du Laos fourniraient une assistance supplémentaire pour le partage d'informations et la coordination dans la recherche des restes de soldats et d'experts vietnamiens.

Le 8 mai, la délégation du comité de travail spécial de la province vietnamienne d’Ha Tinh se rendra à Bolykhamsay pour recevoir des restes de cinq soldats et d'experts vietnamiens.

Entre 1999 et la saison sèche 2018-2019, le comité de travail spécial de la province d’Ha Tinh et ses homologues de Vientiane et des provinces de Vientiane et de Bolykhamsay ont recherché, exhumé et rassemblé des ossements de 769 soldats et d'experts vietnamiens.

En 1945, les gouvernements vietnamien et laotien ont signé un accord de coopération et de soutien entre le Vietnam et le Laos et ont formé l’armée commune Laos-Vietnam afin de protéger l’indépendance de chaque pays.

Le 30 octobre 1949, le Politburo du Comité central du Parti communiste du Vietnam a établi la force militaire vietnamienne au Laos, appelée "soldats vietnamiens volontaires".

La province de Ha Tinh compte plus de 10 000 personnes qui se sont portées volontaires pour aider le Laos dans la lutte pour l'indépendance nationale. Parmi eux, plus de 1 000 sont morts et 5 000 ont été blessés au cours de leur mission au Laos. -VNA