Hanoi (VNA) – Le Bureau commercial du Vietnam en Australie a organisé un stand pour présenter et promouvoir des produits de textile-habillement vietnamiens, lors de l'Exposition d’approvisionnement mondial d’Australie 2023, tenue du 21 au 23 novembre à Melbourne.L’événement a aidé des entreprises vietnamiennes à se connecter avec des partenaires internationaux, à élargir leurs réseaux de distribution et à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération commerciale.Nguyen Phu Hoa, chef du Bureau commercial du Vietnam en Australie, a déclaré que malgré le déclin général de l'industrie du textile et de l'habillement, la valeur cumulée de ces exportations vers l'Australie au cours des 10 premiers mois de cette année a atteint 387 millions de dollars, soit une hausse de 8% par rapport à la même période de 2022.Lors de cette exposition, le Bureau commercial s'est coordonné avec l'équipe de promotion de l'Association vietnamienne des producteurs de textile-habillement (VITAS) pour promouvoir un large éventail de produits vietnamiens, créer une dynamique de croissance pour l’avenir. La soie vietnamienne est devenue un point culminant de l'exposition, suggérant la perspective d'une coopération plus approfondie dans le domaine de la mode entre les deux pays.Nguyen Thu Huong, consule commerciale, a souligné que le Bureau commercial du Vietnam en Australie menait toujours des activités pour introduire des produits vietnamiens sur le marché de ce pays d'Océanie sous de nombreuses formes différentes, au cours desquelles la participation à des foires à grande échelle est un moyen extrêmement efficace et pratique de présenter des produits fabriqués au Vietnam à des importateurs, des commerçants et des experts du secteur, ainsi que de se tenir au courant des tendances du marché.Nguyen Thu Huong a apprécié les perspectives des textiles et des vêtements vietnamiens, en particulier après la mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), réduisant ainsi la pression concurrentielle avec certains autres pays en raison des tarifs préférentiels.Truong Van Cam, vice-président et secrétaire général de la VITAS, a évalué l'Australie comme un marché potentiel qui offre de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes. En outre, le Vietnam et l’Australie sont membres communs d’au moins trois accords de libre-échange (ALE), qui sont l’ALE ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande, le CPTPP et l’Accord de partenariat économique régional global (RCEP). Il s’agit d’énormes opportunités pour les entreprises de profiter des avantages tarifaires qu’apportent ces accords commerciaux.Marie Kinsella, directrice du Group des conférences et expositions internationales, qui a organisé l'Exposition d’approvisionnement mondial d’Australie 2023, a félicité la diversité de l'industrie vietnamienne du textile-habillement. Selon elle, les organisateurs s'attendent à ce que les entreprises présentent des produits de haute qualité, des approches innovantes et un engagement en faveur du développement durable. -VNA