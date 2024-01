Ligne de métro Cat Linh-Ha Dong à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des cadres juridiques et des mécanismes innovants sont nécessaires pour développer des réseaux ferroviaires urbains selon le concept de Transit-Oriented Development (TOD) dans les grandes villes.C’est ce qu’ont déclaré des experts participant au séminaire scientifique « Développement des réseaux ferroviaires urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville » qui s’est ouvert le 17 janvier à Hanoï.Le directeur de l'Institut pour la planification et le développement (PDI), Dang Huy Dong, a déclaré que pour atteindre l'objectif d'achever les réseaux ferroviaires urbains de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville d'ici 2035, conformément à la conclusion N° 49-KL/TW du Bureau politique, un nouveau cadre juridique, avec des mécanismes spécifiques et exceptionnels, était nécessaire.Il a proposé 14 mesures et un mécanisme exceptionnel consistant à autoriser les deux villes à promulguer des critères et des normes urbaines, ainsi que des procédures distinctes en matière d'ajustement de la planification liée aux réseaux ferroviaires urbains.De son côté, Sanaki Shigeyuki, coordinateur du programme de transport de la Banque mondiale au Vietnam, a déclaré que le développement des réseaux ferroviaires urbains selon le concept TOD au Vietnam devait commencer tout de suite.Selon la Banque mondiale, il est nécessaire au Vietnam de publier des résolutions ou des décisions pour orienter sa politique et établir des institutions, en identifiant TOD comme une orientation politique fondamentale. En outre, il est important d’élaborer des lois, décrets et circulaires sur les outils permettant la mise en œuvre du concept TOD. -VNA