Cérémonie de remise des masques de protection au Service des affaires extérieures de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Les représentants de la province sud-coréenne de Gangwon ont remis, le 28 décembre, 80.000 masques de protection au Service des affaires extérieures de Ho Chi Minh-Ville pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de COVID-19.

Tran Phuoc Anh, directeur du Service municipal des Affaires étrangères, a affirmé que dans le contexte difficile de la 4e vague épidémique, le Vietnam avait reçu des soutiens précieux de pays, de localités et de partenaires internationaux dont la République de Corée.

Il a indiqué que 35.000 masques seront acheminés vers les provinces d’An Giang, Bà Ria-Vung Tàu, Binh Duong, Dông Nai, Long An, Tây Ninh et Tiên Giang.

Lors de la cérémonie de remise des dons, le chef du bureau de représentation de la province de Gangwon à Ho Chi Minh-Ville, Yeon Song-Heum, a discuté des potentiels et avantages de sa localité, souhaitant renforcer la coopération entre Gangwon et Ho Chi Minh-Ville et d’autres localités du Sud, notamment en matière d’application de hautes technologies dans la santé.

En octobre dernier, le Consulat général de la République de Corée à Ho Chi Minh-Ville et des entreprises membres de la Chambre sud-coréenne des affaires au Vietnam (KORCHAM) ont remis plus de 5,9 milliards de dôngs de fonds et matériel médical pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de la mégapole du Sud.

La partie sud-coréenne remet huit ambulances et différents équipements médicaux au représentant de l'ambassade du Vietnam en République de Corée. Photo: VNA



À Yongin, le service des sapeurs-pompiers de la province de Gyeongsang du Nord, l’Association sud-coréenne de sécurité incendie (IFSA) et l’Association d’échanges économique et culturel République de Corée-Vietnam (KOVECA) ont offert ce mardi à l’ambassade du Vietnam huit ambulances et différents équipements médicaux qui seront livrés au Vietnam en janvier prochain. -VNA