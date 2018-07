Le tombeau de l’empereur de Tu Duc. Photo: Internet



Hanoï (VNA) - Seagate Technology plc (NASDAQ: STX), leader mondial des solutions de stockage de données, a annoncé le 3 juillet la mise en place d'un partenariat avec l'organisation internationale à but non lucratif CyArk afin de préserver numériquement le tombeau de l’empereur Tu Duc et le palais An Dinh.

Le projet de numérisation et d'archivage numérique des monuments du patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO, approuvé par le Comité populaire de la province de Thua Thien-Hue (Centre), a déjà commencé en juin, en coopération avec le Centre de conservation des monuments de Huê (CCMH).



Toutes les données et les images capturées par CyArk sur le terrain seront transformées en modèles 3D photo-réels pour aider à améliorer l'efficacité et la précision de la recherche, la conservation et la restauration des monuments de Hue.

Seagate soutiendra CyArk à la fois sur le terrain et au bureau avec ses solutions de stockage de données telles que LaCie® Rugged® Thunderbolt USB-C SSD, 2big Dock Thunderbolt 3, Nytro® SSD de Seagate, BarraCuda® Pro 10TB et d'autres techniques de hautes performances.



Ces dispositifs garantissent que les fichiers de données de capture 3D du terrain seront sauvegardés, centralisés et prêts pour le traitement afin de créer des cartes détaillées et des dessins architecturaux qui aident à conserver des monuments de la Cité impériale de Hue.

Les données stockées seront également utilisées pour créer des expériences passionnantes et interactives de réalité virtuelle pour les touristes et les universitaires vietnamiens. -VNA