De nombreux produits industriels ont été présentés lors de cette foire. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Pendant quatre jours, des milliers de contrats de vente et d’achat ont été signés lors de la 16e foire internationale commerciale du Vietnam (Vietnam Expo Ho Chi Minh-Ville 2018) tenue du 5 au 8 décembre à Ho Chi Minh-Ville.

Cette information a été annoncée lundi par Trinh Xuan Tuan, directeur général adjoint de la compagnie par actions de publicité et de foires (Vinexad).

Avec la participation des 750 entreprises venues de 28 pays et territoires, Vietnam Expo 2018 a présenté des produits des secteurs de l’électronique et de l’électricité, des machines industrielles, des articles de la décoration intérieure et extérieure, des services financiers, de la télécommunication, de l’e-commerce, etc.

La plupart des entreprises participantes ont profité de cette occasion pour présenter de nouveaux produits dans l’optique de promouvoir leurs produits et de chercher de partenaires.

Parallèlement à l’exposition ont eu lieu cinq colloques dont le forum de coopération économique et commerciale Vietnam – Chine 2018, le colloque international sur l’amélioration de la qualité de vie et de décoration intérieure.

Trinh Xuan Tuan a estimé que le nombre des entreprises participantes ne cessait d’augmenter au fils des années, de 320 entreprises en 2015 à 520 en 2016, et puis à 750 cette année.

Lors de cette foire, le visiteurs se sont particulièrement intéressés au stand de la ville chinoise de Longyan, qui a exposé des produits typiques de cette ville de la province de Fujian. –VNA