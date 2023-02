La délégation de l'Armée populaire du Vietnam est prête à effectuer des missions en Turquie. Photo: Armée populaire du Vietnam



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 12 février, 76 militaires de l'Armée populaire du Vietnam sont partis sur un vol TK165 de Turkish Airlines pour la Turquie pour participer à des opérations d'aide humanitaire et de secours d'urgence après le séisme dévastateur survenu le 6 février dans ce pays.

Lors de la cérémonie d'adieu, le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a salué l'esprit proactif et la détermination pour mener à bien la mission de toutes les unités concernées.

Le général de brigade Pham Van Ty, directeur adjoint du Département du sauvetage et du secours, chef adjoint du Bureau du Comité national d'intervention en cas d'incident, de catastrophe et de recherche et de sauvetage, est nommé au poste de commandant des forces de l'Armée populaire du Vietnam participant à des opérations d'aide humanitaire et de secours d'urgence en Turquie.

Le matériel logistique est soigneusement emballé. Photo : Brigade 971

Dans l'après-midi du 12 février, 35 tonnes de biens et d’équipements de secours ont été rassemblés à l'aéroport international de Noi Bai par la brigade des transports 971 du Département des transports avant d'être acheminées vers la Turquie par un vol.

Auparavant, le ministère vietnamien de la Sécurité publique a envoyé une mission en Turquie pour soutenir ce pays dans le sauvetage et la recherche des victimes et fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par le séisme.

L'enthousiasme et le professionnalisme des membres de l'équipe de secours du Vietnam ont été très appréciés par les forces de secours turques et internationales.

La délégation vietnamienne a utilisé efficacement des équipements spécialisés et modernes pour effectuer des missions de recherche et de sauvetage. C'est la première fois que le Vietnam déploie des forces pour participer à des activités de recherche et de sauvetage en cas de catastrophe naturelle en collaboration avec de nombreux autres pays et a secouru de nombreuses victimes.

La délégation du ministère de la Sécurité publique du Vietnam effectue des travaux de sauvetage dans la ville d'Adiyaman. Photo: VNA

Le séisme du 6 février s'est produit au niveau de la faille est-anatolienne, c'est-à-dire à la jonction entre la plaque anatolienne et celle arabique, longue d'environ 700 km. La plaque arabique s'est déplacée vers le nord, se frottant à la plaque anatolienne.



Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, a qualifié les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie de "pire événement depuis 100 ans dans cette région".



D'après les derniers bilans officiels, les tremblements de terre d'une magnitude de 7,8 a fait plus de 33.000 morts, dont 29.605 en Turquie, des milliers de blessés et détruit des milliers de maisons. Les autorités locales ont déclaré l’état d’urgence qui nécessite des missions de recherche et de sauvetage urgentes.

Étant située dans une zone sismique particulièrement active, la Turquie a connu une longue histoire de séismes dévastateurs, avec plus de 210 tremblements de terre d’une magnitude égale ou supérieure à 6 sur l’échelle de Richter enregistrés depuis 1900.



Les séismes majeurs comprennent celui de magnitude 7,9 qui avait secoué le nord-est d'Erzincan en 1939, faisant 32.962 morts, et celui de magnitude 7,4 en 1999 dans le district de Gölcük de la province d'Izmit, tuant 17.480 personnes. -VNA